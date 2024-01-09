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В Кремле на фоне массового ДТП в Новгородской области призвали водителей к осторожности

Песков: массовые ДТП произошли из-за чрезвычайных условий
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Фото: РИА Новости/пресс-служба МЧС РФ
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В условиях снегопадов и морозов водители должны принимать меры предосторожности, заявил 9 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя массовое ДТП в Новгородской области, произошедшее 8 января.

«Зима и экстраординарный холод, снегопады — всё это чрезвычайные условия, водители должны принимать меры предосторожности», — отметил он.

Представитель Кремля подчеркнул, что на месте аварий работают экстренные службы. Что именно стало причиной массовой аварии, определят специалисты, заключил Песков.

Накануне, 8 января, под Великим Новгородом произошло массовое ДТП. По данным ГИБДД по Новгородской области на утро 9 января, авария затронула 66 транспортных средств. Возбуждено уголовное дело.

Погибли четыре человека. Как уточняли в пресс-службе Минздрава РФ, в аварии пострадали 17 человек. Трое из них были госпитализированы.

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На камере видеорегистратора можно увидеть, что авария началась с заноса одной из машин, после чего пошла цепная реакция — из-за непогоды автомобили не смогли затормозить на скользкой дороге. Водители рассказали, что обзор усложняла метель.

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