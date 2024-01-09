Более 6 тыс. людей остались без отопления в Находке из-за коммунальной аварии
По меньшей мере 6 тыс. жителей 88 многоквартирных домов в Находке Приморского края остались без отопления в результате аварии на коммунальных сетях, местная прокуратура ведет расследование. Об этом во вторник, 9 января, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Приморская прокуратура также начала проверку требований содержания покрывшегося льдом подземного перехода на пересечении улицы Толстого и проспекта Красного Знамени во Владивостоке. Как видно на кадрах, на ступенях лестницы перехода образовалась толстая наледь, препятствующая безопасному движению пешеходов.
Поводом для организации расследования стали сообщения в местных СМИ. По результатам проверки прокуратура Ленинского района примет меры реагирования, уточнили в ведомстве.
Что касается Находки, там от теплоснабжения также были отключены два детских сада, школа и центр содействия семейному устройству.
«9 января 2024 года в результате порыва питательной линии экономайзера на котельной № 2.8 прекращено теплоснабжение многоквартирных домов на ул. Верхне-Морской, Гагарина, Находкинский проспект, Лермонтова, Гончарова, Зои Космодемьянской», — говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале.
Сотрудники «Примтеплоэнерго» приступили к ремонтно-восстановительным работам, добавили в ведомстве.
Перебои в теплоснабжении в результате коммунальной аварии наблюдаются и в Подмосковье. Так, 6 января из-за отсутствия тепла в Подольске был введен режим ЧС локального характера. На следующий день губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о запуске в городе второго котла для увеличения мощностей и подачи тепла в неотапливаемые квартиры. Тогда же в пресс-службе регионального главка следственного управления СК РФ сообщили о возбуждении уголовного дела по факту ограничения подачи энергоресурсов.