Немецкие фермеры вывели тракторы на улицы Ганновера в знак протеста

В немецком городе Ганновер в понедельник, 8 января, проходят протесты фермеров — для привлечения внимания аграрии вывели на улицы города тракторы. Кадры происходящего оказались в распоряжении «Известий».

Водители тракторов прицепили на ковши плакаты с лозунгами против намерения правительства страны отменить льготы для местных аграриев. Машины движутся по трассе с поднятыми ковшами, водители периодически сигналят для привлечения внимания.

«Региональные продукты питания также должны оставаться доступными для людей со средним достатком», — гласят лозунги.

8 января немецкие фермеры начали забастовку по всей Германии, чтобы выразить протест против сокращения субсидий немецкого правительства. Участники рассказали «Известиям», что текущая аграрная политика правительства ФРГ фактически не дает фермерам заниматься производством. По словам одного из протестующих, немецкие сельхозпроизводители вынуждены подстраиваться под законодательство, импорт зарубежных продуктов, которые производятся с нарушениями, и мировые цены.

Также 8 января корреспондент «Известий» показал кадры из Германии, где сотни тракторов перекрыли дороги. На технику прикрепили плакаты с лозунгами «Без фермеров нет будущего», «Мы не стремимся получать на 20 зарплат больше, мы боремся за свое существование. Мы за немецкое сельское хозяйство» и «Продолжайте! Иначе скоро мы будем поглощены банкротством».

Тогда же в ходе протеста в немецком Ольденбурге водитель сбил фермера во время объезда забастовки.

Кроме того, 1 января глава французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино заявил, что немецкие фермеры всё чаще выходят на открытые забастовки из-за вмешательства Украины в сельское хозяйство и рынки страны.