Водитель сбил протестующего во время объезда забастовки фермеров в Германии

Водитель сбил протестующего фермера в немецком Ольденбурге во время объезда забастовки. Об этом в понедельник, 8 января, сообщила полиция города в социальной сети X (бывш. Twitter).

«Водитель легкового автомобиля объехал блокаду по тротуару и велосипедной дорожке, сбил участника протеста, нанес ему тяжелые травмы и скрылся. В настоящий момент полиция задержала водителя», — отмечается в публикации.

Кроме того, по данным издания Welt, пострадавшего доставили в больницу на спасательном вертолете.

8 января немецкие фермеры начали забастовку по всей Германии, чтобы выразить протест против сокращения субсидий немецкого правительства. Участники рассказали «Известиям», что текущая аграрная политика правительства ФРГ фактически не дает фермерам заниматься производством. По словам одного из протестующих, немецкие сельхозпроизводители вынуждены подстраиваться под законодательство, импорт зарубежных продуктов, которые производятся с нарушениями, и мировые цены.

Также 8 января корреспондент «Известий» показал кадры из Германии, где сотни тракторов перекрыли дороги. На технику прикрепили плакаты с лозунгами: «Без фермеров нет будущего», «Мы не стремимся получать на 20 зарплат больше, мы боремся за свое существование. Мы за немецкое сельское хозяйство» и «Продолжайте! Иначе скоро мы будем поглощены банкротством».

Кроме того, 1 января глава французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино заявил, что немецкие фермеры всё чаще выходят на открытые забастовки из-за вмешательства Украины в сельское хозяйство и рынки страны.