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Путин заслушал доклады Сальдо и Воробьева о сбоях с подачей отопления и электричества

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Президент РФ Владимир Путин по телефону заслушал доклады главы Херсонской области Владимира Сальдо и губернатора Московской области Андрея Воробьева о сбоях в подаче электроэнергии и отопления после ухудшения погодных условий. Об этом в понедельник, 8 января, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Путин по телефону выслушал доклад главы Херсонской области Владимира Сальдо о достаточно резком перепаде температур с плюса на минус, которые привели к нарушению электроснабжения и обрыву электропроводов», — цитирует Пескова «РИА Новости». По словам Сальдо, полностью электроснабжение в области планируется восстановить во вторник.

Также о положении дел в районах Подмосковья, в которых было нарушено теплоснабжение, президенту рассказал глава региона Андрей Воробьев.

Официальный представитель Кремля отметил, что по результатам докладов глава государства дал поручения главе МЧС Александру Куренкову, с которым также состоялась отдельная беседа, и компании «Россети» продолжать принимать все возможные меры для обеспечения тепло- и энергоснабжения.

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В этот же день Владимир Сальдо сообщил, что значительная часть Херсонской области обесточена вследствие аварии на электросетях. Он отметил, что у граждан могут начаться перебои с мобильной связью и интернетом.

6 января глава городского округа Подольск Григорий Артамонов сообщил, что из-за морозов отопительная система в подольском микрорайоне Климовск замерзла и при запусках появились прорывы на магистральной линии и в домах. Из-за отсутствия тепла в Подольске был введен режим ЧС локального характера.

На следующий день Воробьев сообщил о запуске в Подольске второго котла для увеличения мощностей и подачи тепла в неотапливаемые квартиры. Тогда же в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по Московской области сообщили о возбуждении уголовного дела по факту ограничения подачи энергоресурсов в жилые дома и организации Подольска.

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