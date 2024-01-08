Большая часть Херсонской области оказалась обесточена из-за аварии в электросетях

Значительная часть Херсонской области обесточена вследствие аварии на электросетях. Об этом 8 января сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, отметив, что у граждан могут начаться перебои с мобильной связью и интернетом.

«В настоящее время специалисты «Херсоноблэнерго» выясняют масштабы аварийной ситуации и принимают меры по ее устранению. Энергоснабжение части потребителей уже возобновлено», — отметил он в своем Telegram-канале.

Как сообщили в самом «Херсоноблэнерго», без электричества остались пять районов области.

«Пропал транзит по [линии] 150 Кв со стороны Мелитополя. До окончания аварийно-восстановительных работ, приостановлена подача электроэнергии по адресам: Чаплинский, Новотроицкий, Генический, Ивановский, Каховский районы», — указано в Telegram-канале коммунального предприятия.

Ранее, 28 декабря, в Минэнерго РФ сообщили, что в Дагестане более 100 тыс. человек остались без электричества в результате непогоды. Электроснабжение нарушил сильный ветер до 25 м/c. Филиал «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» указал, что работу сетей восстанавливали 48 бригад: 146 человек и 52 единиц техники.