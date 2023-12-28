Более 100 тыс. человек в Дагестане остались без света из-за непогоды
В Дагестане более 100 тыс. человек остались без электричества в результате непогоды. Об этом в четверг, 28 декабря, сообщает пресс-служба Минэнерго России.
«В Дагестане из-за сильного ветра (до 25 м/c), нарушившего энергоснабжение, обесточены свыше 102 тыс. человек», — отмечается в публикации.
Филиал «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» в Telegram-канале указал, что электроснабжение восстанавливают 48 бригад: 146 человек и 52 единиц техники филиала.
Кроме того, «Дагэнерго» опубликовал видео, как выглядит подстанция (ПС) «Хунзах».
«<…> из-за технологических нарушений, вызванных сложными погодными условиями, на данной ПС отключены три фидера, которые подают напряжение в ряд населенных пунктов Хунзахского района. Энергетики ведут работы по восстановлению», — говорится в публикации.
Отмечается, что работа осложнена сильным гололедом на дороге.
В этот же день сообщалось, что в дагестанском Буйнакске сильный ветер снес крышу со здания в районе автостанции, полотно упало на припаркованную «Приору». Рядом с местом инцидента оборваны линии электропередач (ЛЭП). Из-за аварии около 15 тыс. местных жителей остались без света. По данным МЧС, из-за сильного ветра повреждена кровля частного жилого дома и трехэтажного коммерческого здания. Люди не пострадали.
Ранее, 23 декабря, шквалистый ветер со скоростью до 25 м/с привел к массовым отключениям электричества в 57 населенных пунктах Дагестана. Тогда без электричества остались более 127 тыс. человек.