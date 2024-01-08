В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,4

Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировано в восточной части Турции. Об этом 8 января сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

По данным ученых, эпицентр стихии находился в 39 км к востоку от города Малатья с населением 441 тыс. человек. Очаг стихии залегал на глубине около 10 км.

В управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) отметили, что подземные толчки были зарегистрированы в 16:19 по местному времени (совпадает с мск) в районе Пютюрге. Информации о пострадавших и разрушениях пока не приводится.

Предыдущее землетрясение в Турции произошло 1 января, его сила составила 4,2 балла. Толчки были зафиксированы в 16:28 мск на глубине 5 км в провинции Тунджели на востоке страны. Землетрясение произошло в 48 км к востоку от города Эрзинджан, население которого составляет 114 тыс. человек.

В тот же день в Японии произошла серия землетрясений. Первые подземные толчки были зафиксированы в 16:06 (10:06 мск), их магнитуда составила 5,7 и 7,6. На фоне землетрясений была объявлена угроза цунами высотой до 5 м, однако позднее она была отменена. В результате погибло по меньшей мере два человека.