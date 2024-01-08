WSJ сообщила о сокрытии Польшей доказательств по делу о подрыве «Северных потоков»

Власти Польши скрывали от европейских следователей важные доказательства на тему подрыва «Северных потоков». Об этом 8 января сообщила газета The Wall Street Journal.

«По словам европейских следователей, работающих над этим делом, польские официальные лица отказались сотрудничать с международным расследованием саботажа «Северных потоков» и не раскрыли потенциально важные доказательства», — говорится в материале.

В частности, польская сторона крайне долго отвечала на запросы и скрывала ключевые улики о предполагаемых передвижениях диверсантов по территории страны, отметили следователи.

Издание уточняет, что подобный курс затрудняет доказательство их давнего предположения, что атака была совершена через Польшу с территории Украины.

В частности, из-за отказа Варшавы от сотрудничества сложно определить, знало ли польское правительство о планируемом подрыве газопроводов. Упорство Польши в создании препятствий для расследования также поднимает вопросы о ее роли и мотивах в случившемся, указали журналисты.

Ранее, 18 декабря 2023 года, глава МИД РФ Сергей Лавров назвал правдоподобной версию, что за подрывами на «Северных потоках» могут стоять западные спецслужбы. По его словам, есть все основания полагать, что «эксперты спецподразделений англосаксов и других стран активно участвуют и продолжают участвовать в террористических актах».

12 декабря официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Дания в декабре отказала России в оказании правовой помощи по расследованию взрывов на «Северных потоках». Датская сторона утверждает, что раскрытие информации якобы угрожает безопасности страны. Отказ от правовой помощи в расследовании диверсии «подтвердил курс датских властей на сокрытие правды об истинных заказчиках и исполнителях теракта», отметила тогда Захарова.

Утечки на газопроводах были обнаружены в сентябре 2022 года. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП было зарегистрировано два мощных подводных взрыва. После этого на месте аварии были найдены следы взрывчатки.

В Москве произошедшее назвали актом международного терроризма, а также указали, что не считают объективным проведение расследования инцидента на газопроводах без участия специалистов из России.

Согласно результатам расследования американского журналиста Сеймура Херша, опубликованным в начале февраля, к взрывам причастны США. Херш утверждает, что газопроводы заминировали американские водолазы во время учений Baltops в Балтийском море еще в июне прошлого года, а активировали взрывчатку норвежцы.