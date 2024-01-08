Прокуратура организовала проверку после ДТП с 15 пострадавшими в Якутии
В Якутии прокуратура организовала проверку по факту случившегося в понедельник, 8 января, дорожно-транспортного происшествия в Нерюнгринском районе республики, в результате которого пострадали 15 человек. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.
Как отмечается, предварительно было установлено, что в этот день на 387 км ФАД «Лена» автобус, перевозивший рабочих столкнулся с грузовым автомобилем. По данным оперативных служб, за помощью врачей обратилось 15 граждан, двое из которых госпитализированы.
«В ходе проверки прокуратура даст оценку причинам и условиям дорожно-транспортного происшествия, соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения и другим вопросам», — указано в Telegram-канале ведомства.
По ее итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Днем ранее в Горном районе Якутии автомобиль Toyota Wish столкнулся с микроавтобусом Toyota Hiace, в результате чего один человек погиб, еще семеро обратились за медицинской помощью. Сообщалось, что среди пострадавших есть один ребенок, его состояние оценили как удовлетворительное. Состояние еще двух пострадавших оценивается как тяжелое, они находятся в больнице.