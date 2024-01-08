Один человек погиб и семь пострадали в ДТП с микроавтобусом в Якутии

Водитель Toyota Wish столкнулся с микроавтобусом Toyota Hiace в Горном районе Якутии, в результате один человек погиб, еще семеро обратились за медицинской помощью. Об этом 7 января сообщили в региональном ГИБДД.

Отмечается, что авария произошла вечером в этот же день на 105-м км трассы «Вилюй».

По предварительным данным, водитель Toyota Wish при обгоне столкнулся с Toyota Hiace, который ехал во встречном направлении.

«В результате ДТП пассажирка автомашины Toyota Wish 1985 года рождения скончалась по пути в медучреждение», — уточнили в Госавтоинспекции.

По факту аварии проводится проверка. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах.

Ранее в этот день два автомобиля столкнулись на трассе в Башкирии, в результате три человека погибли, в том числе ребенок. Кроме того, травмы в результате аварии получили несовершеннолетний мальчик, мужчина 1962 года рождения и женщина 1963 года рождения.