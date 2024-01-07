Ребенок и двое взрослых погибли в ДТП на трассе в Башкирии

Два автомобиля столкнулись на трассе в Башкирии, в результате три человека погибли, в том числе ребенок. Об этом 7 января сообщили в региональном управлении МЧС.

«По уточненной информации, в результате ДТП в Нуримановском районе погибли три человека, из них один ребенок 2022 года рождения — к сожалению, он скончался в больнице», — говорится в сообщении.

Кроме того, травмы в результате аварии получили мальчик 2010 года рождения, мужчина 1962 года рождения и женщина 1963 года рождения.

Отмечается, что столкновение произошло на автодороге Иглино – Красная Горка.

Ранее в этот день сообщалось, что три автомобиля столкнулись в Андроповском округе Ставропольского края, в результате два человека погибли, еще трое получили травмы. Отмечается, что один из водителей не справился с управлением, совершил наезд на тросовое ограждение, переехал его и выехал на встречную полосу.