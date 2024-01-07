Два человека погибли и трое пострадали в тройном ДТП на Ставрополье

Три автомобиля столкнулись в Андроповском округе Ставропольского края, в результате два человека погибли, еще трое получили травмы. Об этом 7 января сообщила региональная Госавтоинспекция.

Отмечается, что авария произошла ранее в этот день около 19:00 мск на 303-м км автодороги «Кавказ».

По данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля Daewoo Nexia не справился с управлением, совершил наезд на тросовое ограждение, переехал ограждение, выехав на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2114, а затем произошло касательное столкновение с автомобилем «ГАЗ Соболь».

«Водитель и двое пассажиров ВАЗ-2114 (мальчики 10 и 12 лет) с тяжелейшими травмами доставлены в реанимацию Невинномысска», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ГИБДД, за рулем иномарки находился 27-летний мужчина, за последние два года он 10 раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения (ПДД).

В ведомстве добавили, что водитель мог заснуть за рулем. Сейчас выясняются все причины и обстоятельства произошедшего.

В этот же день водитель легкового автомобиля совершил наезд на женщину в Москве на 93-м км МКАД. Она переходила дорогу в неположенном месте. В результате ДТП женщина скончалась.