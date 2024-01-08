В Якутии рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с микроавтобусом
Два человека находятся в тяжелом состоянии после ДТП с микроавтобусом в Якутии. Об этом 8 января сообщили в региональном минздраве.
Отмечается, что всего в Горную центральную клиническую больницу доставили семь человек. Среди пострадавших есть один ребенок, его состояние оценили как удовлетворительное.
«Трое пострадавших госпитализированы в состоянии средней степени тяжести», — уточнили в ведомстве.
Остальные пострадавшие в аварии направлены на амбулаторное лечение.
Накануне, 7 января, водитель Toyota Wish столкнулся с микроавтобусом Toyota Hiace в Горном районе Якутии. В результате ДТП один человек погиб, еще семеро обратились за медицинской помощью.
По факту аварии проводится проверка. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах.