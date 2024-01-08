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В Якутии рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с микроавтобусом

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Фото: t.me/gibdd14
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Два человека находятся в тяжелом состоянии после ДТП с микроавтобусом в Якутии. Об этом 8 января сообщили в региональном минздраве.

Отмечается, что всего в Горную центральную клиническую больницу доставили семь человек. Среди пострадавших есть один ребенок, его состояние оценили как удовлетворительное.

«Трое пострадавших госпитализированы в состоянии средней степени тяжести», — уточнили в ведомстве.

Остальные пострадавшие в аварии направлены на амбулаторное лечение.

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Накануне, 7 января, водитель Toyota Wish столкнулся с микроавтобусом Toyota Hiace в Горном районе Якутии. В результате ДТП один человек погиб, еще семеро обратились за медицинской помощью.

По факту аварии проводится проверка. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах.

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