Синоптики спрогнозировали до –21 градуса в Москве в Рождество

Переменная облачность, преимущественно без осадков, гололедица и до –21 градуса — такая погода ожидает жителей столичного региона в воскресенье, 7 января. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться в диапазоне –21…–19 градусов, ночью ожидается понижение температуры до –27.

В Московской области днем прогнозируют от –23 до –18 градусов, ночью похолодает до –28, местами до –32.

Ожидается северо-западный ветер со скоростью 4–9 м/c.

Атмосферное давление составит 755–756 мм ртутного столба.

6 декабря корреспондент «Известий» Артур Ишпулатов со ссылкой на синоптиков поделился, что «пик холодов пройден» и российская столица 6 января будет находиться в «теплом секторе пришедшего циклона». Журналист добавил, что к 7 января морозы вернутся в регион: рождественская ночь будет морозной, столбики термометров опустятся до –25 градусов.

В этот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал заметное потепление до –10 градусов в первые дни после новогодних каникул.

Ранее, 5 января, Гидрометцентр России продлил до полудня 7 января действие «оранжевого» уровня опасности в Московском регионе из-за сильных морозов. В тот же день научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что морозы в Москве начнут немного слабеть. По его словам, ранее температура была ниже нормы на 17–18 градусов, а теперь аномалии составят 10–11 градусов. Самым теплым днем станет суббота, 6 января, а самым холодным — 7 января.