Вильфанд спрогнозировал потепление в Московском регионе в начале рабочей недели

В первые дни после новогодних каникул жителей Москвы и Московской области ожидает заметное потепление до –10 градусов. Об этом в субботу, 6 января, в беседе с ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В первые два рабочих дня в Московском регионе будет повышение температуры. Прогнозируется около –20 градусов ночью и –10 градусов днем. Это можно назвать потеплением в кавычках, всё равно температура будет ниже нормы на 7 градусов», — рассказал специалист.

Также, по данным Гидрометцентра, жителей региона ожидают снег и порывы ветра до 8–10 м/с, при котором температура будет ощущаться ниже.

Накануне специалисты предупредили о продлении до полудня 7 января действия «оранжевого» уровня опасности в Московском регионе из-за сильных морозов.

Ранее Роман Вильфанд сообщил, что пик холодов в Московском регионе пройден, морозы начнут немного слабеть. По его словам, ранее температура была ниже нормы на 17–18 градусов, а теперь аномалии составят 10–11 градусов. Самым теплым днем станет суббота, 6 января, а самым холодным — 7 января.