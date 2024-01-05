Вильфанд сообщил об ослаблении морозов в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 5 января сообщил, что пик холодов в Московском регионе пройден, теперь морозы начнут немного слабеть.

Он отметил, что ранее температура была ниже нормы на 17–18 градусов, то теперь аномалии составят 10–11 градусов. Самым теплым днем станет суббота, 6 января, а самым холодным — 7 января.

«Пик похолодания пройден, и нас ожидают небольшие изменения, но потеплением это назвать не поворачивается язык. В пятницу днем прогнозируются в Москве –18…–16 градусов, по области –21…–16 градусов. Наиболее теплым днем новогодних каникул станет суббота — в Москве –20…–18 градусов ночью и –16…–14 днем, по области — до –27 градусов ночью и до –18 градусов днем», — приводит его слова ТАСС.

При этом Вильфанд предупредил, что в Рождество морозы вновь немного окрепнут. В Москве температура воздуха составит –24…–22 градуса ночью и –20…–18- градусов днем, в Подмосковье будет до –27 градусов ночью и до –23 градусов ночью.

Как отметил метеоролог, прошлом году на Рождество морозы достигали –23,5 градусов ночью и –20 градусов днем в Москве, по области температура была еще ниже.

По данным Гидрометцентра, 8 января температура в Москве составит –26…–21 градусов ночью и –20…–15 градусов днем.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сказал, что ночь на 4 января в Москве была самой холодной с начала зимы, температура опустилась до –27,1 градуса. По его словам, таких морозов 4 января не было в столице 42 года.

3 января синоптики Гидрометцентра РФ продлили действие оранжевого уровня погодной опасности в Москве и Московской области в связи с сильными морозами. По их словам, сохранится аномально холодная погода с температурой воздуха на 7–12 градусов, местами на 12–17 градусов ниже средних климатических значений.