Реклама
Прямой эфир
Политика
Харитонов подал документы в ЦИК на регистрацию кандидатом в президенты
Общество
Мишустин потребовал внимательно следить за соблюдением госстандартов товаров
Политика
Зампостпреда РФ заявил о необходимости смены руководства ОБСЕ
Мир
Китай выразил готовность предоставить Японии помощь в связи с землетрясениями
Происшествия
После обстрела Курской области со стороны ВСУ повреждена подстанция
Мир
Глава МИД Польши призвал Запад дать Киеву дальнобойные ракеты
Мир
Постпредство РФ обвинило руководство ОБСЕ в обрушении организации
Армия
Средства ПВО РФ уничтожили шесть ракет ТРК «Точка-У» над Белгородской областью
Общество
Власти Белгорода сообщили об отмене ракетной тревоги
Мир
Politico сообщило о риске 22 млн жителей США остаться без интернета
Мир
СМИ сообщили о показателе годовой инфляции в Турции в 65%
Общество
Ночь на 3 января в Москве стала самой холодной с начала зимы
Мир
В Аргентине зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5
Происшествия
Под Ульяновском три человека погибли на снегоходе
Происшествия
Самолет Москва - Махачкала вынужденно сел в Волгограде
Сюжет:

Синоптики продлили действие «оранжевого» уровня погодной опасности в Москве

0
Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Синоптики Гидрометцентра РФ продлили действие «оранжевого» уровня погодной опасности в Москве и Московской области в связи с сильными морозами. Об этом 3 января сообщило ТАСС.

Так, период предупреждения о погодной опасности из-за очень низких температур продлится до 00:00 6 января вместо 08:00 5 января.

«На европейскую территорию России (ЕТР) продолжает поступать арктический воздух с севера Уральского региона. В течение периода на севере и в средней полосе ЕТР сохранится аномально холодная погода с температурой воздуха на 7–12 градусов, местами — на 12–17 градусов ниже средних климатических значений», — добавили в сообщении Гидрометцентра.

Метео с условием: как фактор мегаполиса влияет на катаклизмы погоды в Москве
И поможет ли разработка ученых снизить последствия природных аномалий для жителей

Ранее в этот день синоптики спрогнозировали 3 января переменную облачность, отсутствие осадков, гололедица и до -24 градусов. В Московской области днем прогнозируют от -27 до -22 градусов, ночью похолодает до -30.

До этого, 31 декабря, департамент транспорта столицы сообщил, что москвичам следует быть аккуратнее на улицах в связи с предстоящей аномально холодной погодой.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024