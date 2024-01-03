Синоптики продлили действие «оранжевого» уровня погодной опасности в Москве

Синоптики Гидрометцентра РФ продлили действие «оранжевого» уровня погодной опасности в Москве и Московской области в связи с сильными морозами. Об этом 3 января сообщило ТАСС.

Так, период предупреждения о погодной опасности из-за очень низких температур продлится до 00:00 6 января вместо 08:00 5 января.

«На европейскую территорию России (ЕТР) продолжает поступать арктический воздух с севера Уральского региона. В течение периода на севере и в средней полосе ЕТР сохранится аномально холодная погода с температурой воздуха на 7–12 градусов, местами — на 12–17 градусов ниже средних климатических значений», — добавили в сообщении Гидрометцентра.

Ранее в этот день синоптики спрогнозировали 3 января переменную облачность, отсутствие осадков, гололедица и до -24 градусов. В Московской области днем прогнозируют от -27 до -22 градусов, ночью похолодает до -30.

До этого, 31 декабря, департамент транспорта столицы сообщил, что москвичам следует быть аккуратнее на улицах в связи с предстоящей аномально холодной погодой.