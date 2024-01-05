В Московском регионе до 7 января продлили «оранжевый» уровень опасности

Гидрометцентр России продлил до полудня 7 января действие «оранжевого» уровня опасности в Московском регионе из-за сильных морозов. Об этом 5 января сообщается на сайте учреждения.

«Очень низкая температура. Период предупреждения до 12:00 7 января. Аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 7–15 градусов ниже климатической нормы», — говорится в пояснении метеорологов.

Ранее «оранжевый» уровень опасности в регионе действовал до полуночи 6 января. Он также продолжает действовать во Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областях.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что пик холодов в Московском регионе пройден, морозы начнут немного слабеть. По его словам, ранее температура была ниже нормы на 17–18 градусов, а теперь аномалии составят 10–11 градусов. Самым теплым днем станет суббота, 6 января, а самым холодным — 7 января.