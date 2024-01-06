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Синоптики сообщили о пройденном Москвой «пике холодов»

В Москве начался снегопад, «пик холодов» пройден
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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В Москве в субботу, 6 января, начался мощный снегопад, ознаменовав собой завершение периода сильный морозов. Как рассказал корреспондент «Известий» Артур Ишпулатов, в этот день синоптики прогнозируют потепление.

По их данным, «пик холодов пройден», и российская столица в субботу будет находиться в «теплом секторе пришедшего циклона».

Днем ожидается от –15 до – 17 градусов с кратковременными осадками. Однако, уже к 7 января морозы вернутся в столичный регион.

«Рождественская ночь будет морозной, столбики термометров опустятся до –25 градусов», — рассказал журналист.

Новое потепление синоптики прогнозируют с понедельника, перед началом первой рабочей недели.

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Ранее, 5 января, Гидрометцентр России продлил до полудня 7 января действие «оранжевого» уровня опасности в Московском регионе из-за сильных морозов. Тогда же научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что морозы в Москве начнут немного слабеть. По его словам, ранее температура была ниже нормы на 17–18 градусов, а теперь аномалии составят 10–11 градусов. Самым теплым днем станет суббота, 6 января, а самым холодным — 7 января.

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