Лихачев подчеркнул глобальное лидерство «Росатома» и рассказал о новых рекордах

Несмотря на внешнее давление, «Росатом» продолжает оставаться глобальным лидером, поставив в 2023 году новые рекорды. Об этом 6 января заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев в эфире телеканала «Россия-24».

Он отметил, что прошедший 2023 год был комплексным и в целом позитивным для компании.

«Мы продолжаем оставаться глобальным лидером, у нас снова рекорды: в целом по выручке, по зарубежной выручке, по новым продуктам», — сказал Лихачев.

Глава «Росатома» подчеркнул, что есть серьезные достижения на Северном морском пути (СМП), заказчику сдана самая современная атомная станция поколения 3+ — Белорусская АЭС. Также все остальные направления продолжали достойное развитие, несмотря на внешнее давление, добавил Лихачев.

Объем грузоперевозок по Севморпути составил 36 млн т в 2023 году, а международный транзит грузов по СМП достиг рекордного объема и превысил 2 млн т, продолжил гендиректор госкорпорации.

«Я очень благодарен нашим партнерам — «Газпромнефти», «Лукойлу», «Норникелю», которые нашли возможность уйти с западного направления. Это позволило нам, во-первых, еще до Нового года достичь плановой цифры в 36 млн т [перевозок по СМП], и, во-вторых, увеличить международный транзит до рекордного объема заметно более 2 млн т», — сказал Лихачев.

Он также добавил, что «Росатом» может построить к 2045-му году больше энергоблоков, чем 42 запланированных, отметив, что 42 блока — это «минимум, который мы сейчас понимаем».

Глава «Росатом» также сообщил, что помимо работ по гособоронзаказу компания выполняет ряд инициативных разработок в оборонной области, которые уже были представлены президенту России Владимиру Путину.

«Целый ряд инициативных разработок движется. Мы представляли их президенту, представляли их министру обороны. Я очень горжусь коллективом нашего оборонно-промышленного комплекса, ядерного оружейного комплекса, потому что они буквально живут этой повесткой, и очень многое сделано в том числе и выше того планового задания, которое было в начале года», — сказал он, добавив, что в настоящее время гособоронзаказ для «Росатома» заметно вырос, однако атомщики успешно справляются с поставленными задачами.

Ранее, 27 декабря, Лихачев рассказал, что «Росатом» полностью выполнил государственный оборонный заказ 2023 года. Он указал, что также был поставлен новый рекорд в атомном машиностроении: отгрузили заказчикам пять комплектов реакторного оборудования. Лихачев напомнил, что «Росатом» сдал свой первый зарубежный проект с самым современным реактором ВВЭР-1200 в Белоруссии, а также начал новый этап масштабных строительных работ в Венгрии, залил «первый бетон» в Египте и завез первые партии топлива на площадки в Бангладеш и Турцию.

4 декабря сообщалось, что «Росатом» планирует построить в Монголии АЭС малой мощности. Соответствующий документ между госкорпорацией и монгольской компанией Mon-Atom был подписан на полях. Помимо этого, в «Росатоме» отметили растущий запрос на АЭС малой мощности.

До этого, 29 ноября, гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев рассказал, что АЭС появятся еще в семи регионах России. По его словам, в корпорации видят подробно «горизонт до 2035 года с точки зрения российской стройки». Лихачев добавил, что в результате появления новых АЭС российская атомная энергетическая мощность вырастет не в два, а в полтора раза, поскольку в 2030-е годы будут выводить из эксплуатации энергоблоки предыдущего поколения.