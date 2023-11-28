«Росатом» поделился планами строительства АЭС в семи регионах России

Атомные электростанции (АЭС) появятся еще в семи регионах России, заявил 28 ноября гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев в ходе «Примаковских чтений» в Москве.

По его словам, в корпорации видят подробно «горизонт до 2035 года с точки зрения российской стройки».

«Нам нужно идти к 25% (от общей доли выработки электроэнергии в стране) к 2040-м годам, поэтому понимаем, что всего до 2042 года нам предстоит нарастить атомную генерацию на Урале, пойти дальше в Сибирь, на Дальний Восток. У нас появится семь новых «атомных» регионов — всего нужно построить минимум 29 энергоблоков общей мощностью 300 гигаватт, выйти на генерацию 360 миллиардов киловатт-часов», — сказал он.

Лихачев добавил, что в результате появления новых АЭС российская атомная энергетическая мощность вырастет не в два, а в полтора раза, поскольку в 2030-е годы будут выводить из эксплуатации энергоблоки предыдущего поколения.

Ранее, 21 ноября, в Курскую область поступила оболочка для «атомного сердца» — второй корпус реактора АЭС. Данная конструкция, длина которой составляет 12 м и вес почти 350 т, способна выдержать восьмибалльное землетрясение, а также выстоять при прямом попадании широкофюзеляжного Boeing 777-300.

Корпус реактора второго энергоблока был доставлен на стройплощадку Курской АЭС-2 20 ноября. Этот реактор — один из пяти, произведенных в 2023 году на предприятиях «Росатома».

«Атомное сердце» будет возведено уже в январе 2024 года, а два из четырех энергоблоков АЭС-2 запустят к 2025 году. Планируется, что они начнут свою работу в 2029 году.