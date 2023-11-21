На Курскую АЭС-2 доставили «атомное сердце» второго энергоблока

На стройплощадку Курской АЭС-2 доставили корпус реактора второго энергоблока, который называют «атомное сердце». Об этом «Известиям» рассказали 20 ноября в управлении информации и общественных связей Курской АЭС, отметив, что этот реактор — один из пяти, произведенных в 2023 году на предприятиях «Росатома».

Изготовлен реактор из безникелевой стали, которая не меняет свойства под воздействием радиации и высоких температур, а его корпус способен выдерживать давление в 250 атмосфер, что выше рабочего давления в 1,4 раза.

«Это крупнейший инвестиционный проект в нашем регионе. Мы все с нетерпением ждем в 2025 году введения в эксплуатацию первого блока Курской АЭС-2», — поделился губернатор Курской области Роман Старовойт.

АЭС имеет возможность увеличить рабочие места для жителей региона. Отмечается, что сейчас, на этапе строительства, на станции работают около 8,8 тыс. человек, а уже в начале 2024 года, в пик стройки, их количество увеличится почти до 11 тыс.

Глава региона также рассказал, что проектный срок эксплуатации реактора — 60 лет, что означает надежную поставку электроэнергии в энергосистему России, а также конкретно на предприятия Курской области.

Старовойт отметил, что таких реакторов ранее не строили, в его создании был учтен опыт использования предыдущих АЭС. Это означает, что реактор Курской АЭС станет самым безопасным из всех существующих на сегодняшний день.

Ранее, 14 ноября, сообщалось, что госкорпорация «Росатом» и МИД Венгрии подписали график строительства АЭС «Пакш-2» до начала 2030-х годов. Гендиректор корпорации Алексей Лихачев на пресс-конференции заверил, что госкорпорация уделит проекту «особое внимание», на него «бросят лучшие силы». Он также указал, что количество иностранных компаний, участвующих в проекте сооружения, будет увеличиваться.