Госкорпорация «Росатом» и МИД Венгрии подписали график строительства АЭС «Пакш-2» до начала 2030-х годов. Об этом сообщил журналистам гендиректор корпорации Алексей Лихачев на пресс-конференции с главой венгерского МИДа Петером Сийярто на территории АЭС.

«Для нас сроки строительства будут заданы заказчиком», — уточнил он.

Лихачев заверил, что госкорпорация уделит проекту «особое внимание», на него «бросят лучшие силы». Он также указал, что количество иностранных компаний, участвующих в проекте сооружения, будет увеличиваться.

Как добавил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, в сеть новая АЭС может быть подключена в начале следующего десятилетия. Он уточнил, что в проекте принимают участие 94 венгерские компании, а также компании из Германии, Франции, Австрии, Швеции и США.

В сентябре Лихачев отмечал, что первая заливка бетона на атомной электростанции «Пакш-2» в Венгрии начнется уже к 2025 году. Он отметил, что «Пакш-2» — первый проект России на территории Евросоюза (ЕС). Сейчас, когда государства Европы испытывают сложности с электроснабжением, лучший выход — развитие атомной энергетики.

В том же месяце Сийярто заявил о готовности Венгрии заблокировать любые попытки ЕС, которые там будут предпринимать для наложения санкций на российскую атомную отрасль.

В мае заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Георгия Плеханова Андрей Кошкин заявил «Известиям», что Будапешт с оптимизмом отмечает развитие российско-венгерского сотрудничества и прежде всего атомной отрасли. По его словам, для Венгрии особенно важен диалог с «Росатомом» по вопросам строительства АЭС «Пакш-2».