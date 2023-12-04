«Росатом» планирует построить АЭС малой мощности в Монголии

Госкорпорация «Росатом» планирует построить в Монголии атомную электростанцию (АЭС) малой мощности. Соответствующий документ между госкорпорацией и монгольской компанией Mon-Atom был подписан на полях 8-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-28) в Дубае (ОАЭ).

По данным ТАСС, со стороны «Росатома» меморандум подписал генеральный директор компании Rusatom Energy Projects (структура ГК «Росатом») Андрей Рождествин.

В «Росатоме» отметили растущий запрос на АЭС малой мощности. Наличие референтных проектов внутри государства позволяет госкорпорации вести диалог с зарубежными заказчиками, добавляет «Интерфакс».

Кроме того, в Telegram-канале «Росатома» сообщили, что руководство госкорпорации представило исполнительному директору монгольской компании Mon-Atom Далайджаргалу Дорждабалу концепцию проекта атомной станции малой мощности (АСММ) в Монголии.

Ранее, 29 ноября, гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев рассказал, что АЭС появятся еще в семи регионах России. По его словам, в корпорации видят подробно «горизонт до 2035 года с точки зрения российской стройки». Лихачев добавил, что в результате появления новых АЭС российская атомная энергетическая мощность вырастет не в два, а в полтора раза, поскольку в 2030-е годы будут выводить из эксплуатации энергоблоки предыдущего поколения.