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Лихачев заявил о выполнении «Росатомом» гособоронзаказа 2023 года

Лихачев: «Росатом» полностью выполнил гособоронзаказ – 2023
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Фото: ТАСС/Павел Бедняков
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«Росатом» полностью выполнил государственный оборонный заказ 2023 года. Об этом в среду, 27 декабря, рассказал генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

«По традиции уверенно и полностью выполняем гособоронзаказ», — поделился он в новогоднем видеообращении, опубликованном в Telegram-канале госкорпорации.

Лихачев указал, что также был поставлен новый рекорд в атомном машиностроении: отгрузили заказчикам пять комплектов реакторного оборудования. Лихачев напомнил, что «Росатом» сдал свой первый зарубежный проект с самым современным реактором ВВЭР-1200 в Белоруссии, а также начал новый этап масштабных строительных работ в Венгрии, залил «первый бетон» в Египте и завез первые партии топлива на площадки в Бангладеш и Турцию. Госкорпорация добилась нового рекорда в грузоперевозках по Северному морскому пути, добавил он.

«Фактически, мы с вами запустили международный конвейер высоких технологий в ядерной энергетике, подтверждая наш статус глобального атомного лидера», — акцентировал гендиректор.

«До 2035 года нам нужно построить 17 блоков АЭС»
Глава «Росатома» Алексей Лихачев — о ликвидации полигона «Красный Бор», новых объектах и контрактах за рубежом

4 декабря сообщалось, что «Росатом» планирует построить в Монголии АЭС малой мощности. Соответствующий документ между госкорпорацией и монгольской компанией Mon-Atom был подписан на полях. Помимо этого, в «Росатоме» отметили растущий запрос на АЭС малой мощности.

Ранее, 29 ноября, гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев рассказал, что АЭС появятся еще в семи регионах России. По его словам, в корпорации видят подробно «горизонт до 2035 года с точки зрения российской стройки». Лихачев добавил, что в результате появления новых АЭС российская атомная энергетическая мощность вырастет не в два, а в полтора раза, поскольку в 2030-е годы будут выводить из эксплуатации энергоблоки предыдущего поколения.

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