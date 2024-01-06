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«Известия» показали последствия длительного обстрела ВСУ Макеевки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) за минувшие сутки более десяти раз подверглась обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ). Последствия в субботу, 6 января, показал корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов.

На представленных кадрах видны выбитые стекла в жилых домах и лежащие на дороге части снарядов. Кроме того, осколки повредили фасады домов и магазинов, а также остановки. На месте работают экстренные службы.

«Мы были на кухне, услышали прилет. Я выхожу посмотреть, а там мужик лежит. Но я не узнал его, сразу зашел назад, потом пошел обратно. Смотрю, а это наш сосед со второго этажа. Мы его положили на одеяло, принесли сюда, вызвали «скорую». Он еще дышал, а потом уже не было признаков жизни, не знаю, довезли ли его живым», — рассказал житель Макеевки Семен.

Ранее в этот день, а также накануне вечером представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) неоднократно сообщало в Telegram-канале про обстрелы ВФУ Макеевки снарядами калибра 155 мм.

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Кроме того, в субботу украинские боевики нанесли удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по Стаханову в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщал ранее мэр города Сергей Жевлаков. По его информации, пострадавших нет, однако пострадала гражданская инфраструктура, в том числе здание гостиницы «Донбасс».

Накануне мирный житель получил ранения в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Пологовского района Запорожской области. Пострадавшего доставили в городскую больницу в Бердянске. Кроме того, по данным оперативных служб, повреждения получили линия электропередачи и частный дом на улице Центральной.

До этого мэр Горловки в ДНР Иван Приходько сообщил, что число раненых в результате обстрела населенного пункта украинскими боевиками достигло четырех человек. Кроме того, вследствие обстрела жилого массива «Комсомолец» в Никитовском районе Горловки со стороны ВФУ выявлены суббоеприпасы.

Ранее Приходько рассказал, что квартира одного из зданий жилмассива была повреждена прямым попаданием украинского снаряда. Взрывы также фиксировались в непосредственной близости от микрорайона «Квартал 245».

Вооруженные силы Украины ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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