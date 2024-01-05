Число пострадавших при ударе ВСУ по Горловке увеличилось до четырех
Число раненных в результате обстрела украинскими боевиками Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) возросло до четырех. Об этом 5 января сообщил мэр города Иван Приходько.
«Четверо раненых в результате украинской вооруженной агрессии мирных горловчан», — написал он в своем Telegram-канале.
Глава города также сообщил, что вследствие обстрела жилого массива «Комсомолец» в Никитовском районе Горловки со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) выявлены суббоеприпасы.
Ранее Приходько рассказал, что квартира одного из зданий жилмассива была повреждена прямым попаданием украинского снаряда. Взрывы также фиксировались в непосредственной близости от микрорайона «Квартал 245».
До этого, 3 января, в результате обстрела Горловки ВСУ была повреждена школа-интернат. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, с начала суток украинские радикалы выпустили восемь снарядов калибра 155 мм, четыре из них — кассетные.
До этого, 29 декабря, сообщалось, что в результате обстрела центра Горловки из реактивной системы залпового огня «Град» со стороны украинских войск было повреждено более 10 жилых домов и здание института, одна женщина получила тяжелые ранения. Повреждения получило остекление многоквартирного жилого дома и припаркованный автомобиль.
Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.