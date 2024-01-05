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Один человек ранен в результате обстрела ВСУ в Запорожской области

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Мирный житель получил ранения в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Пологовского района Запорожской области. Об этом 5 января сообщили в оперативных службах региона.

«В 17:30 село Инженерное Пологовского района подверглось ракетному обстрелу со стороны ВСУ. <...> Осколочные ранения головы и грудной клетки получил мужчина 1948 года рождения», — говорится в сообщении.

Пострадавшего доставили в городскую больницу в Бердянске. Кроме того, по данным оперативных служб, повреждения получили линия электропередачи и частный дом на улице Центральной.

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Накануне, 4 января, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что несколько домов мирных жителей разрушены в результате атаки ВСУ села Стульнево в Запорожской области. Пострадавших не было.

В этот же день украинские боевики также обстреляли Куйбышевский район Донецка. Как видно на кадрах последствий удара, в результате атаки в одном из многоквартирных домов выбиты окна. Кроме того, в некоторых квартирах разрушены стены.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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