Несколько домов мирных жителей разрушены в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Стульнево в Запорожской области. Об этом 4 января сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Боевики ВСУ нанесли удар из тяжелых видов вооружения по селу Стульнево Черниговского района Запорожской области. В результате обстрела получили различного рода разрушения и повреждения несколько жилых домов местных мирных жителей», — написал он в своем Telegram-канале, добавив, что обошлось без пострадавших.

Рогов также сообщил, что после обстрела работники коммунальных служб незамедлительно приступили к ликвидации последствий атаки.

Ранее в этот день украинские боевики также обстреляли Куйбышевский район Донецка. Как видно на кадрах последствий удара, в результате атаки одном из многоквартирных домов выбиты окна. Кроме того, в некоторых квартирах разрушены стены.

Накануне мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что украинские боевики обстреляли город, в результате чего повреждена школа-интернат. С начала суток ВСУ выпустили восемь снарядов калибра 155 мм, четыре из которых — кассетные.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.