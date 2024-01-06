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Украинские войска нанесли удар HIMARS по Стаханову в ЛНР

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Фото: Global Look Press/Spc. Trevares Johnson
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Вооруженные формирования Украины нанесли удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по Стаханову в Луганской Народной Республике (ЛНР), пострадавших нет. Об этом в субботу, 6 января, сообщил мэр города Сергей Жевлаков.

«Сегодня ночью вооруженные формирования Украины нанесли ракетный удар из западной установки HIMARS по нашему городу. Было выпущено две ракеты, пострадала гражданская инфраструктура, в том числе здание гостиницы «Донбасс». К счастью, никто не пострадал», — написал он в Telegram-канале.

Жевлаков отметил, что подобные действия украинские боевики предпринимают из-за отсутствия успехов на фронте, а также из-за уверенного продвижения Вооруженных сил РФ. По его словам, ситуация в городе находится под контролем властей и силовых органов.

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Накануне мирный житель получил ранения в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Пологовского района Запорожской области. Пострадавшего доставили в городскую больницу в Бердянске. Кроме того, по данным оперативных служб, повреждения получили линия электропередачи и частный дом на улице Центральной.

До этого мэр Горловки в ДНР Иван Приходько сообщил, что число раненых в результате обстрела населенного пункта украинскими боевиками достигло четырех человек. Кроме того, вследствие обстрела жилого массива «Комсомолец» в Никитовском районе Горловки со стороны ВФУ выявлены суббоеприпасы.

Ранее Приходько рассказал, что квартира одного из зданий жилмассива была повреждена прямым попаданием украинского снаряда. Взрывы также фиксировались в непосредственной близости от микрорайона «Квартал 245».

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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