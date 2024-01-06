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Посольство РФ обвинило США в попытке вмешательства во внутренние дела страны

США пытаются навредить оппонентам обвинениями в нарушении прав верующих
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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Посольство РФ в Вашингтоне 6 января сообщило, что США через обвинения в религиозной нетерпимости и нарушении прав верующих пытаются свести счеты с геополитическими оппонентами и ищут повод для вмешательства в их внутренние дела. Таким образом дипломаты прокомментировали заявление американского госдепартамента «об очередном включении России в список «государств, вызывающих особую озабоченность» в плане соблюдения прав верующих».

«Нашу страну бездоказательно обвиняют в причастности к «грубым нарушениям» религиозных свобод граждан. Таким нечистоплотным способом США пытаются свести счеты с геополитическими оппонентами, стремясь получить повод для вмешательства в их внутренние дела», — говорится в Telegram-канале диппредставительства.

Как отметили в посольстве, Вашингтон уже неоднократно решал свои задачи, разыгрывая «религиозную карту» и провоцируя межконфессиональную напряженность. Например, аналогичная ситуация была на Ближнем Востоке, в Северной Африке и бывшей Югославии.

Дипломаты указали, что в РФ не наблюдается преследований людей по религиозным причинам. В связи с этим правящим кругам США пора осознать, что на протяжении веков в России формировался «взаимоуважительный диалог с представителями различных этносов и религий», в стране нет преследований по конфессиональному признаку.

Кроме того, по словам российских дипломатов, Вашингтон игнорирует «ненавистническую риторику и бесчинства режима» президента Украины Владимира Зеленского в отношении канонической Украинской православной церкви (УПЦ), захватов ее храмов и святынь, гонений на послушников Киево-Печерской лавры. В посольстве РФ призвали США, вместо морализаторства, обратить внимание на «собственные изъяны и проблемы». В частность речь идет об «остервенелой кампании по навязыванию нетрадиционных семейных и религиозных ценностей, всплеске нетерпимости в местном обществе на фоне роста антисемитизма и исламофобии».

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Ранее, 31 декабря, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США опасаются «рушить до основания» все отношения с Россией, однако и уважать интересы Москвы Вашингтон тоже пока не готов.

28 декабря Лавров также заявлял, что Москва готова к любому развитию событий в отношениях с Вашингтоном, напомнив при этом, что США неоднократно называли Россию врагом. Он также отметил, что россияне, несмотря на развязанную Западом гибридную войну, сплотились перед лицом угрозы, а сама страна стала существенно крепче.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с «Известиями» тогда же отметил, что время бесконечных уступок США со стороны РФ и попыток любой ценой сохранить нормальные отношения прошло. Он указал, что Москва должна строго охранять свои интересы и готова к сотрудничеству, но на равных партнерских условиях.

В декабре 2022 года посольство РФ в Вашингтоне также заявляло, что Россию бездоказательно обвиняют в причастности к «грубым нарушениям» религиозных прав граждан. Дипломаты таким образом оценили заявление госдепа о причислении России к «странам, вызывающим особую озабоченность» в вопросах обеспечения свободы вероисповедания. В сообщении отмечается, что обвинения настолько неактуальны, что в Вашингтоне даже не удосуживаются обновить формулировки с претензиями.

В 2021 году госдеп США причислил Россию в список стран, которые отличаются систематическим нарушением религиозных свобод. В список также вошли Иран, Китай, КНДР, Куба, Никарагуа, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан, Туркменистан, Эритрея.

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