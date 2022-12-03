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Посольство РФ отреагировало на критику в адрес России по вопросам вероисповедания

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Россию бездоказательно обвиняют в причастности к «грубым нарушениям» религиозных прав граждан. Об этом в субботу, 3 декабря, сообщило посольство РФ в США.

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Дипломаты таким образом оценили заявление Госдепа о причислении России к «странам, вызывающим особую озабоченность» в вопросах обеспечения свободы вероисповедания. В сообщении отмечается, что обвинения настолько не актуальны, что в Вашингтоне даже не удосуживаются обновить формулировки с претензиями.

«Вашингтону вместо нравоучений стоило бы обратить внимание на собственные изъяны. Чего только стоит агрессивная кампания по дискредитации традиционных семейных и религиозных ценностей», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

В посольстве напомнили, что Россия развивалась как многонациональное и многоконфессиональное государство, а защита прав верующих — ее безусловный приоритет.

26 ноября российское посольство в США сочло вмешательством в дела России критику запрета ЛГБТ-пропаганды. Посольство призвало Вашингтон уважать выбор российских граждан, придерживающихся нравственных ориентиров, «которые передаются от поколения к поколению и лежат в основе российской гражданской идентичности».

Ранее, 24 ноября, Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ в окончательном, третьем чтении. Он запрещает пропаганду нетрадиционных отношений, педофилии, информации, побуждающей к смене пола, а также распространение информации об ЛГБТ в СМИ, интернете, рекламе, кинематографе и литературе.

В прошлом году Госдеп США причислил Россию в список стран, которые отличаются систематическим нарушением религиозных свобод. В список также вошли Иран, Китай, КНДР, Куба, Никарагуа, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан, Туркменистан, Эритрея.

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