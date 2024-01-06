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В украинском селе Пушкино отказались сносить памятник советскому солдату

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На Украине администрация села Пушкино в Закарпатье отказалась демонтировать памятник советскому солдату. Об этом в субботу, 6 января, сказано в заявлении неправительственной организации «Декоммунизация. Украина».

Как сообщил председатель села Степан Ковач, чьи слова организация привела на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской), речь идет о «неизменном и неуклонном общественном мнении жителей Пушкино».

Он указал на то, что эту общественную позицию подтвердило 24 декабря 2023 года общее собрание жителей населенного пункта. По словам Ковача, на нем единогласно было решено не сносить скульптуру советского воина и постамент воинам-односельчанам.

Комментируя это заявление, сообщество «Декоммунизация. Украина» в своем аккаунте назвало его «суперкринжовой новостью» и посоветовало Службе безопасности Украины (СБУ) «провести профилактический разговор» администрацией общины.

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На Украине с 2015 года проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом или Россией, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок. Особенно эта политика обострилась после начала спецоперации РФ по защите Донбасса в феврале прошлого года.

Так, 29 декабря сообщалось, что в Закарпатской области на западе Украины демонтировали два памятника советскому солдату. К сообщениям были прикреплены фото, на которых видно, что сами мемориалы остались, однако вся советская символика на них ликвидирована. Ранее, 21 декабря, сообщалось, что на Украине в Ивано-Франковске с братских могил Красной армии демонтировали советскую символику. Помимо этого, доски с надписями о Героях Советского Союза также были демонтированы.

Однако в некоторых населенных пунктах подобная политика встречает сопротивление местных властей и жителей. К примеру, 12 декабря, сообщалось, что староста села Смыков во Львовской области на западе Украины не позволил снести памятник советскому солдату. Кроме этого, 1 декабря стало известно, что жители сел Кинашев и Загорье-Кукольницкое в Ивано-Франковской области Украины выступили против сноса памятников советским воинам.

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