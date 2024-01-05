В Свердловской области подросток надышался газом на вечеринке и умер

В городе Березовский Свердловской области подросток умер, после того как употребил энергетики и надышался газом на вечеринке. Об этом 5 января сообщила региональная прокуратура.

Ведомство в своем Telegram-канале уточнило, что инцидент произошел в четверг, 4 января. По предварительным данным, 16-летний юноша, находясь в гостях у знакомой девушки, пил энергетические напитки и вдыхал пары газа из зажигалки, после чего потерял сознание. Прибывшие медики констатировали смерть.

«Прокуратура города Березовского проводит проверку в связи с гибелью несовершеннолетнего подростка 2007 года рождения, предположительно, в результате вдыхания паров газа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что погибший мальчик воспитывался в полной семье, являлся студентом первого курса техникума. На учете в органах системы профилактики не состоял, добавили в ведомстве.

Прокуратура намерена выяснить, где несовершеннолетнему продали энергетики.

В ноябре в Тверской области 16-летний подросток скончался в результате отравления содержимым дезодоранта. Юноша был найден мертвым 18 ноября в подъезде жилого дома. Уточнялось, что он состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, а также был судим за кражу.