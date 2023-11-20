В Тверской области подросток умер от отравления содержимым дезодоранта

В Тверской области обнаружено тело 16-летнего подростка, который, по предварительным данным, скончался в результате отравления содержимым дезодоранта. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщил источник «Известий».

Юноша был найден мертвым в субботу, 18 ноября, в подъезде жилого дома на Учебной улице в Конаково. Следов насильственной смерти зафиксировано не было, уточнил информатор.

«Тело школьника отправили в морг на экспертизу. Проводится проверка», — сообщил он.

По словам собеседника, парень состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, а также был судим за кражу.

Ранее, 30 сентября, источник «Известий» рассказал, что в одной из квартир в Красноярском крае был обнаружен труп 11-летней девочки с пакетом на голове, рядом с телом лежал баллончик с дезодорантом. Правоохранители не нашли на теле ребенка следов насильственной смерти.