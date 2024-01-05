Экстренное предупреждение из-за подъема воды в реках объявлено в Сочи

Сотрудники МЧС сообщили, что уровень воды в сочинских реках может достигнуть неблагоприятных отметок на фоне проливных дождей, в городе объявлено экстренное предупреждение. Об этом в пятницу, 5 января, сообщила пресс-служба главка ведомства по Краснодарскому краю.

О ливнях на территории курортного города ранее в пятницу сообщали в мэрии.

«В период 10-12 часов 5 января и до конца суток в связи с ожидаемыми сильными осадками, на территории города Сочи ожидаются подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. В горной зоне возрастает риск схода селей малого объема», — говорится в сообщении на сайте МЧС.

Спасатели также порекомендовали местным жителям держать при себе необходимые документы, ценности или лекарства. Окна и двери домов должны быть закрыты, а в случае подтопления необходимо по возможности покинуть помещение.

Ранее, 24 декабря, в Сочи сильные порывы ветра сорвали часть крыши многоквартирного жилого дома. Кроме того, как сообщил градоначальник Алексей Копайгородский, шторм в городе был такой силы, что смог повалить 65 деревьев.

В тот же день сообщалось, что в сочинском аэропорту из-за шторма на вылет из города отменили три авиарейса, еще пять — задержали. По информации Копайгородского, порывы ветра в городе достигали 28 м/с.

Днем ранее, 23 декабря, в Сочи из-за неблагоприятных погодных условий на запасной аэродром ушли 19 самолетов.