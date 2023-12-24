Сильный ветер в Сочи сорвал часть крыши пятиэтажного дома и повалил деревья

В Сочи сильные порывы ветра сорвали часть крыши многоквартирного жилого дома. Об этом в воскресенье, 24 декабря, сообщило ГУ МЧС России по Краснодарскому краю журналистам.

«Поступила информация о том, что частично сорвана крыша пятиэтажного дома. К месту выехали сотрудники администрации муниципального образования», — указало ведомство.

Кроме того, как написал мэр Сочи Алексей Копайгородский в своем в Telegram-канале, шторм в городе был такой силы, что смог повалить деревья.

«Повалено уже свыше 65 деревьев <...> Спасатели и работники ЖКХ (жилищно-коммунальных услуг. — Ред.) оперативно убирают с проезжей части упавшие деревья», — отметил он.

Ранее в этот день сообщалось, что в аэропорту Сочи из-за шторма на вылет из города отменили три авиарейса, еще пять — задержали. По информации Копайгородского, порывы ветра в Сочи достигают до 28 м/с, в связи с чем людям рекомендовано оставаться в своих домах во избежание опасных ситуаций. Кроме того, мэр добавил, что в устранении последствий стихии задействовано свыше 150 человек и 130 единиц техники федеральных, региональных и муниципальных дорожников, а контроль за проведением работ ведет городской оперативный штаб.

Накануне, 23 декабря, в Сочи из-за неблагоприятных погодных условий на запасной аэродром ушли 19 самолетов. Также в связи с уходами воздушных судов на запасные аэродромы будут задержаны вылеты, запланированные из Сочи этими бортами. Пассажирам с длительными задержками вылета авиакомпаниями будут предоставлены размещение в гостинице, питание и вода.