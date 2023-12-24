Реклама
Прямой эфир
Мир
WSJ узнала о запуске атаковавшего судно близ Индии дрона из Ирана
Мир
ЦАХАЛ уничтожила ответственного за поставки оружия представителя ХАМАС
Армия
Группировка «Юг» сбила на донецком направлении 10 беспилотников ВСУ
Мир
В США указали на ошибку Японии в передаче ракет Штатам для Украины
Происшествия
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3 км над уровнем моря
Мир
Великобритания заявила о продолжении помощи Украине в 2024 году
Мир
Во Франции призвали уничтожить ЕС после нового решения фон дер Ляйен
Мир
В Чехии заплатят желающим вернуться обратно на Украину беженцам
Мир
Американский генерал обвинил Запад в провале контрнаступления ВСУ
Мир
Песков заявил NYT о готовности РФ к переговорам для достижения целей СВО
Общество
Синоптики спрогнозировали снег и до –3 градусов в Москве 24 декабря
Мир
Шесть стран ЕС не поддержали декларацию о гарантиях безопасности для Киева
Мир
РФ уведомила МАГАТЭ о достаточном количестве сотрудников для эксплуатации ЗАЭС
Мир
В США сообщили о попытках Байдена убедить Нетаньяху не атаковать «Хезболлу»
Происшествия
Сильный ветер в Сочи сорвал часть крыши пятиэтажного дома и повалил деревья

Сильный ветер в Сочи сорвал часть крыши пятиэтажного дома и повалил деревья

0
Фото: t.me/sochitypical
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Сочи сильные порывы ветра сорвали часть крыши многоквартирного жилого дома. Об этом в воскресенье, 24 декабря, сообщило ГУ МЧС России по Краснодарскому краю журналистам.

«Поступила информация о том, что частично сорвана крыша пятиэтажного дома. К месту выехали сотрудники администрации муниципального образования», — указало ведомство.

Кроме того, как написал мэр Сочи Алексей Копайгородский в своем в Telegram-канале, шторм в городе был такой силы, что смог повалить деревья.

«Повалено уже свыше 65 деревьев <...> Спасатели и работники ЖКХ (жилищно-коммунальных услуг. — Ред.) оперативно убирают с проезжей части упавшие деревья», — отметил он.

Последствия шторма века: стихия накрыла Крым и Кубань
В Москве ждут «черные метели» и ледяные дожди

Ранее в этот день сообщалось, что в аэропорту Сочи из-за шторма на вылет из города отменили три авиарейса, еще пять — задержали. По информации Копайгородского, порывы ветра в Сочи достигают до 28 м/с, в связи с чем людям рекомендовано оставаться в своих домах во избежание опасных ситуаций. Кроме того, мэр добавил, что в устранении последствий стихии задействовано свыше 150 человек и 130 единиц техники федеральных, региональных и муниципальных дорожников, а контроль за проведением работ ведет городской оперативный штаб.

Накануне, 23 декабря, в Сочи из-за неблагоприятных погодных условий на запасной аэродром ушли 19 самолетов. Также в связи с уходами воздушных судов на запасные аэродромы будут задержаны вылеты, запланированные из Сочи этими бортами. Пассажирам с длительными задержками вылета авиакомпаниями будут предоставлены размещение в гостинице, питание и вода.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023