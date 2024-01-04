Скончался актер Константин Желдин

Актер, заслуженный артист РСФСР Константин Желдин, который известен ролями второго плана в многосерийном фильме «Семнадцать мгновений весны» и телесериале «Ликвидация», умер на 91-м году жизни. Об этом 4 января в своем Telegram-канале сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

«Умер Константин Желдин, один из старейших актеров России, до последних дней выходивший на сцену театра «Около…». А до этого много лет он прослужил в Театре на Таганке», — написал он.

Заславский подчеркнул, что Желдин снимался в кино и был востребован до самой старости. При этом актерский азарт не покидал его, хотя годы брали свое, указал он.

«90 лет, конечно, преклонный, зрелый возраст, но когда в эти годы у актера есть силы и желание выходить на сцену и сниматься в кино, смерть кажется несправедливой», — заключил он.

Константин Желдин родился в Москве в 1933 году. В 1961 году он окончил училище имени Щукина. В начале 1960-х годов работал в Театре на Малой Бронной, а затем вплоть до 2000-х был актером Театра на Таганке. С 2000 года — актер театра «Около дома Станиславского».