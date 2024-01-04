Один человек пострадал во время отражения атаки на Севастополь

В Севастополе ведется работа по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей. По предварительным данным, есть один пострадавший, сообщил 4 января губернатор города Михаил Развожаев.

«Военные ведут работу по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей. На Глухова попал осколок в дом. Предварительно один пострадавший», — написал он в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что часть осколков от воздушных целей упала в районе улицы Мостовой, на Северной стороне, в районе Монастырского шоссе и Федюхиных высот.

Развожаев призвал жителей города сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности, оставаясь в укрытиях. Он напомнил, что при работе противовоздушной обороны (ПВО) основную опасность представляют осколки, поэтому важно не находиться на открытом пространстве.

Ранее в этот день в Севастополе объявили воздушную тревогу. Губернатор города предупредил, что российские военные уже сбили несколько воздушных целей в ходе отражения атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом повреждений и инфраструктуры зафиксировано не было.

Накануне, 3 января, Развожаев сообщал, что, предварительно, над акваторией Черного моря была сбита ракета. По информации от спасательной службы Севастополя, обошлось без разрушений.

До этого, 31 декабря, он сообщил о второй за день объявленной воздушной тревоге в Севастополе. Он призвал горожан не выходить на улицу в Новый год.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.