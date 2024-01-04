Разведка Южной Кореи назвала преемника Ким Чен Ына

Кандидат на пост директора Национальной разведывательной службы (НРС) Республики Кореи Чо Тхэ Ён считает, что в качестве наследника лидера КНДР Ким Чен Ына готовят его дочь Ким Чжу Э. Об этом в четверг, 4 января, сообщило агентство Yonhap.

«Основываясь на анализе ее публичных появлений и уровне уважения к ней на публичных мероприятиях, Ким Чжу Э представляется наиболее вероятным наследником», — заявил Чо Тхэ Ён.

Как отмечается в материале, это первое для южнокорейской разведки заявление с оценкой роли Ким Чжу Э. До этого там считали преждевременным мнение, что дочь Ким Чен Ына станет его наследницей.

По информации агентства, Ким Чжу Э родилась в 2013 году. Она впервые появилась на публике 18 ноября 2022 года во время посещения вместе с Ким Чен Ыном испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17». При этом, по данным южнокорейской разведки, у Ким Чен Ына есть еще один ребенок, пол которого неизвестен.

Ранее, 31 декабря, в минобороны Южной Кореи предупредили о «конце режима» Ким Чен Ына, если он решит применить против Сеула ядерное оружие. Таким образом военное ведомство отреагировало на заявления северокорейского лидера о намерениях расширять ядерный и ракетный арсенал страны и запустить еще три разведывательных спутника в 2024 году.

Тогда же агентство Reuters со ссылкой на доклад по итогам встречи под председательством лидера КНДР сообщило о его планах осуществить запуск трех разведывательных спутников.

Также Ким Чен Ын заявил, что больше не считает Республику Корею подходящим партнером для переговоров об объединении Корейского полуострова. Он заявил, что отношения Севера и Юга больше не отношения соплеменников, они полностью стали отношениями двух враждебных, находящихся в состоянии войны государств.