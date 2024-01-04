Украинцы отягощены единственным источником проблем — командой президента Владимира Зеленского. От нее и нужно избавиться, чтобы просить мира с Россией, заявил бывший советник Леонида Кучмы политолог Олег Соскин 3 января в эфире своего видеоблога.

«Проблема для нас, украинцев, только в одном — в Зеленском, Умерове, в этих <...> «слугах», которые захватили власть в Украине», — предложил он.

Соскин недоумевает и не верит в то, что команда Зеленского, которую он называет «плесенью», способна управлять украинцами, армией. По его словам, украинцам надо сделать выбор, не обращая внимания на заявления провластных спикеров.

«Я так понимаю, что приходит время уже выбора, однозначно. <...> Надо, чтобы коалиция мира была создана. Не обращать внимание на горлопанов!» — призвал Соскин.

3 января The New York Times сообщила, что всеукраинский телемарафон «Единые новости», вышедший в эфир 24 февраля 2022 года ради объединения и консолидации общества, подвергается критике за то, что круглосуточно рисует радужную и далекую от реальности картину украинских достижений на фронте. Украинцы перестают смотреть новости, понимая, что это пропаганда и ложь.

Ранее, 2 января, колумнист британского портала UnHerd Арис Руссинос написал, что рост наступательных возможностей России сделает 2024 год крайне тяжелым для Киева. Он отметил, что западные страны обманули киевский режим, не сумев быстро нарастить производство боеприпасов вопреки обещаниям. Щедрые поставки вооружений для ВСУ больше не повторятся, предупредил он.

26 декабря в США заявили, что переговоры с Россией неизбежны, если Запад перестанет поддерживать Украину. Аналитик по Европе и России Марио Бикарски отметил, что очередной год конфликта на Украине истощил военные ресурсы западных стран. Это привело к уменьшению политических аппетитов к поставке оружия Киеву.

До этого, 20 декабря, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на отсутствие предпосылок для мирных переговоров по Украине. Он выразил мнение, что эта тема на данный момент неактуальна.