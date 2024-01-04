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NYT узнала об усталости украинцев от лжи и пропаганды на ТВ

NYT: граждане Украины утратили доверие к пропаганде местного телемарафона
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Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
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Всеукраинский телемарафон «Единые новости», вышедший в эфир 24 февраля 2022 года, подвергается критике за то, что круглосуточно рисует радужную и далекую от реальности картину украинских достижений на фронте, пишет 3 января The New York Times (NYT).

«Украинцы устали от телемарафона. То, что когда-то рассматривалось как важнейший инструмент для сохранения единства страны, теперь всё чаще высмеивается как нечто большее, чем рупор правительства. Зрители жаловались, что программа часто рисует слишком радужные картины, скрывая тревожные события на линии фронта и ослабление поддержки Украины Западом», — отметили авторы материала.

Со временем доверие к телемарафону резко упало, что эксперты расценивают как признак разочарования населения в правительстве. Многие зрители сменили телемарафон на популярные реалити-шоу и развлекательные программы.

«Всем надоела эта картинка, на которой написано: «Мы побеждаем, мы всем нравимся, и все дают нам деньги». Это государственная пропаганда», — сказала глава Киевского Института массовой информации, организации по мониторингу СМИ Оксана Романюк.

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2 января колумнист британского портала UnHerd Арис Руссинос написал, что рост наступательных возможностей России сделает 2024 год крайне тяжелым для Киева. Он отметил, что западные страны обманули киевский режим, не сумев быстро нарастить производство боеприпасов вопреки обещаниям. Щедрые поставки вооружений для ВСУ больше не повторятся, предупредил он.

В тот же день колумнист Уильям Галстон в статье для американской газеты The Wall Street Journal заявил, что у ВСУ уже заканчиваются боеприпасы, но ситуация в дальнейшем будет только ухудшаться. Он подчеркнул, что нехватка боеприпасов усложняет сохранение оборонительных рубежей, которые ранее заняли украинские военные.

Ранее, 21 декабря, американская газета The Nation писала, что победа Киева маловероятна, поэтому Соединенные Штаты и страны Европы должны посадить президента Украины Владимира Зеленского за стол мирных переговоров. Американцы «справедливо обеспокоены» размерами финансовых вложений в Украину, которая находится в тысячах миль от США, добавили там.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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