Маленькую панду из Московского зоопарка назвали Катюшей

Детеныша панды из Московского зоопарка, имя для которого выбирали с помощью голосования, назвали Катюшей. Об этом 3 января сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Отмечается, что в голосовании приняли участие более 380 тыс. человек. Среди предложенных имен, помимо Катюши, лидировали также Маша и Мо Мо (Мо — первый иероглиф слова «Мо Сы Кэ» — «Москва»).

«Большинством голосов, пусть и с небольшим перевесом в шесть процентных пунктов — 29 % — победил вариант «Катюша», — рассказал Собянин.

По его словам, у маленькой панды уже много зубов и она хорошо ходит. Вес Катюши составляет более 8,6 кг, а длина тела с хвостиком — 79,5 см. Мэр также напомнил, что даже плановый осмотр детеныша требует профессиональной подготовки, чтобы не напугать животное.

«Катюша научилась доверять людям и даже перестала на них «лаять». То есть больше не стремится напугать и, может быть, даже получает удовольствие от общения», — заключил он.

Панда родилась в конце августа. В конце ноября у детеныша в возрасте трех месяцев прорезались первые два зуба, а спустя несколько дней, 1 декабря, она начала ползать по вольеру и теперь может добраться до своей мамы самостоятельно. 2 декабря детенышу подарили новый манеж, украшенный морковками и стволами бамбука, так как малышка уже едва помещалась в корзинке и на весах.

Для выбора имени панды проводилось голосование. Проголосовать можно было на платформе «Активный гражданин».

Родители детеныша Жуи и Диндин прибыли в столицу в 2019 году в честь 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Для их приезда подготовили вольерный комплекс на территории зоопарка, а специалисты несколько месяцев проходили стажировку в китайском питомнике панд, где научились правильному уходу за животными. Уже подросших Жуи и Диндин познакомили друг с другом этой весной.