Президент Казахстана Токаев отверг слухи о планах пойти на выборы в 2026 году

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете Egemen Qazaqstan от 3 января опроверг слухи о планах провести конституционный референдум и в 2026 году вновь принять участие в президентских выборах.

«Это дезинформация. Теперь не каждый может делать то, что думает, и вносить изменения в закон. <…> Я твердо уверен в этом, произвольное внесение изменений в конституцию, тем более по такому фундаментальному вопросу, уже невозможно. Конституционная реформа не была предназначена для того, чтобы продолжать вносить произвольные изменения в основной закон», — сказал глава государства.

По словам Токаева, положение об однократном президентском сроке в конституции не изменится. Он подчеркнул, что эта норма так же незыблема, как и нормы о независимости, унитарности, территориальной целостности и форме правления Казахстана.

Глава казахстанского государства напомнил, что идею однократного семилетнего президентского срока он высказывал во время закрытых дискуссий еще 15 лет назад.

«В то время предложение не находило особой поддержки. После того, как я был избран президентом, я очень много думал о том, как реализовать эту инициативу, взвешивая ее достоинства и недостатки. В 2022 году был внесен ряд важных изменений в Конституцию, чтобы отменить суперпрезидентские полномочия. В то время я снова представил идею одного семилетнего срока. Инициативу поддержал весь народ. С этим я закончу этот разговор», — подытожил Токаев.

В июне 2022 года в Казахстане состоялся референдум о поправках к конституции страны. Введение поправок поддержали 77,18% избирателей.

16 сентября того же года парламент Казахстана на заседании одобрил в первом чтении поправки в конституцию о семилетнем сроке президентства. Тогда президент республики Касым-Жомарт Токаев заявлял, что Казахстану нужен переход к президентской республике с сильным парламентом. В этой связи он предложил переустроить политическую модель развития страны, обеспечив оптимальный баланс институтов власти.

Нурсултан Назарбаев возглавлял Казахстан почти 30 лет. Он добровольно сложил полномочия президента 20 марта 2019 года, но сохранил тогда за собой посты главы Совбеза, лидера партии власти «Нур Отан» и главы Ассамблеи народа Казахстана (АНК). В апреле 2021 года Назарбаев заявил о своем решении покинуть пост председателя АНК и передать эти полномочия Касыму-Жомарту Токаеву. Полномочия председателя Совета безопасности Назарбаев передал президенту 5 января.

Досрочные президентские выборы состоялись в Казахстане 20 ноября 2022-го. По их результатам победу одержал действовавший президент Касым-Жомарт Токаев. Его поддержали 85,52% избирателей.

В тот же день Токаев пообещал, что в Казахстане произойдут кардинальные изменения в экономике. По его словам, благосостояние граждан будет повышаться, кроме того, республика переходит к новой форме политического устройства. Токаев сообщил, что конституционная реформа будет осуществляться последовательно и четко, а в дальнейшем все основные институты власти будут реформированы.