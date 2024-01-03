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Постпред Франции при ООН пообещал несколько собраний в январе по Украине

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Фото: Global Look Press/Lev Radin
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Есть вероятность, что Совет Безопасности (СБ) ООН проведет в январе несколько встреч по поводу конфликта на Украине, заявил 2 января постоянный представитель Франции при всемирной организации Николя де Ривьер на пресс-конференции.

В январе Франция стала страной — председателем СБ ООН и на правах главы организации де Ривьер провел беседу с журналистами, сделав несколько заявлений.

«Как председатель Совета Безопасности могу сказать о высокой вероятности того, что мы проведем дополнительные встречи по Украине в январе, возможно, на следующей неделе. Не удивлюсь, если в январе встреч по Украине будет две или больше», — сказал он.

Де Ривьер добавил, что график работы СБ ООН уточняется, после чего его должны будут одобрить члены Совета.

Ранее в этот день СБ ООН провел заседание по Украине, которая позиционируется как жертва обстрелов, авиаударов и сильных морозов. О том, как встретили жители Белгорода начало нового года после неизбирательной ракетной атаки украинских военных на центр города, в Совбезе ООН не обсуждали.

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Днем в субботу, 30 декабря, ВСУ ударили по центру Белгорода. В Минобороны РФ сообщили, что удары осуществлялись ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении. По последним данным, в результате обстрела Белгорода пострадал 131 человек, 25 человек, среди ни есть дети. Ранения получили более 100 человек.

Президент России Владимир Путин на встрече с военными в госпитале им. Вишневского в первый день года назвал удары по Белгороду террористическим актом. Он пояснил: ВСУ нанесли целенаправленный удар неизбирательным оружием по гражданскому населению.

В ООН назвали нарушением международного гуманитарного права удар украинских войск по Белгороду. Там указали, что атаки против гражданского населения и инфраструктуры нарушают международное гуманитарное право, являются неприемлемыми и должны быть немедленно прекращены.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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