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Snoop Dogg станет спецкорреспондентом NBC на Олимпийских играх в Париже

NBC: рэпер Snoop Dogg будет корреспондентом телеканала на Олимпиаде в Париже
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Фото: Global Look Press/COVER Images
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Рэпер Snoop Dogg станет специальным корреспондентом телеканала NBC на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом 2 января сообщила пресс-служба телеканала.

«Давайте поднимем настроение, отпразднуем и сделаем эти игры незабываемыми, зажжем соревнование, и пусть лучшие сияют как золото», — привел NBC слова исполнителя.

Ожидается, что Snoop Dogg будет участвовать в эфирах с ведущим Майком Тирико, посетит соревнования в рамках Олимпийских игр, увидится со спортсменами, их друзьями и семьями, а также изучит достопримечательности Парижа. Его репортажи будут показывать в прайм-тайм на NBC и Peacock, сообщает телеканал.

Snoop Dogg уже сотрудничал с Peacock на Играх в Токио в 2021 году, у него было совместное шоу с ведущим Кевином Хартом под названием «Олимпийские моменты с Кевином Хартом и Snoop Dogg».

Открытая не для всех: как пройдет летняя Олимпиада — 2024
Российских спортсменов допустили к Играм на строгих условиях

13 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) обновил собственные данные о количестве российских и белорусских спортсменов, которые могут быть допущены до участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. По данным комитета, систему квалификации на соревнования прошли шесть россиян и пять белорусов. Ранее сообщалось, что отбор преодолели восемь российских спортсменов и три белорусских.

Ранее, 8 декабря, МОК допустил российских и белорусских спортсменов до участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже на строгих условиях — таких же, как и при отборе на них. Спортсменам будет запрещено соревноваться в командных дисциплинах, активно поддерживать спецоперацию по защите Донбасса, заключать контракты с Вооруженными силами и органами национальной безопасности РФ и демонстрировать какую-либо национальную символику. Такие же требования предъявляются к вспомогательному персоналу.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эту информацию, заявила, что российские спортсмены сами должны решать, будут ли они участвовать в предстоящих Олимпийских играх. В свою очередь Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии назвал решение МОК дискриминационным.

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