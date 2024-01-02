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Карта спецоперации на Украине 2 января

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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 2 января 2024 года можно в материале «Известий».

Как сообщили в Минобороны, ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киеве и его пригородах. Цель удара была достигнута, все объекты поражены.

На купянском направлении отражены шесть атак штурмовых групп 21-й, 60-й, 115-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Синьковка и Терны Харьковской области. На данном направлении уничтожено свыше 115 военнослужащих ВСУ, три танка, девять автомобилей, артиллерийская система М777 производства США и гаубица Д-30.

На краснолиманском направлении потери противника составили до 90 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, 12 автомобилей, а также гаубица Д-30.

Кроме того, на донецком направлении отражена атака противника в районе населенного пункта Артемовское ДНР. Также нанесено поражение подразделениям 42-й механизированной, 46-й аэромобильной, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Богдановка, Георгиевка, Курдюмовка и Клещеевка ДНР. Общие потери противника составили до 300 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, боевая машина пехоты, три пикапа, 19 автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, самоходная гаубица «Акация», две гаубицы «Гиацинт-Б», орудие Д-20, гаубица Д-30, буксируемая гаубица М119 производства США и противотанковая пушка «Рапира».

На южнодонецком направлении уничтожено до 140 военнослужащих ВСУ и три автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы также поражены: две артиллерийские системы М777 производства США, три самоходные артиллерийские установки: две М109 Paladin производства США и одна Krab польского производства, самоходная артиллерийская установка «Акация» и орудие Д-20.

На запорожском направлении отражена атака штурмовых групп 117-й механизированной бригады ВСУ севернее населенного пункта Новопрокоповка Запорожской области, а также нанесено огневое поражение формированиям 33-й, 65-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области.

Также на херсонском направлении уничтожено до 20 военнослужащих ВСУ, три автомобиля, а также гаубица Д-30.

Помимо этого, ВС РФ поразили 112 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 137 районах. Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено 11 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха».

Кроме того, уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата в Запорожской области, ЛНР и ДНР.

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Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 565 самолетов, 263 вертолета, 10 352 беспилотных летательных аппарата, 445 зенитных ракетных комплексов, 14 434 танка и других боевых бронированных машин, 1194 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7611 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 976 единиц специальной военной автомобильной техники.

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