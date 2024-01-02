Глава МЧС РФ Куренков исполнил мечту мальчика из Калуги в рамках «Елки желаний»

В рамках благотворительной акции «Елка желаний» глава МЧС России Александр Куренков 2 января исполнил желание 12-летнего Миши Игнатова из Калуги. Мальчик очень хочет стать пожарным.

Куренков отметил, что многие дети мечтают стать сильными и смелыми пожарными, которые не боятся огня.

«Наша задача — сделать всё возможное, чтобы приблизиться парню хотя бы на шаг к своей мечте. В этом ему помогут сотрудники специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Калужской области», — сказал глава ведомства.

Для Миши и его мамы провели экскурсию по части, рассказали историю создания пожарной охраны и показали быт службы спасателей. Помимо этого, мальчик сам смог потушить условный очаг пожара в своей собственной боевой одежде пожарного. Также Миша познакомился со служебной собакой, что добавило приятных впечатлений.

Пожарные части подарили Мише на память пожарную машину на пульте управления с подачей воды и выдвижной лестницей, костюм сотрудника МЧС России, боевую одежду пожарного с каской и ремнем. А еще спасатели передали школьнику подарок от Деда Мороза.

Ранее, 28 декабря, премьер-министр России Михаил Мишустин исполнил желания двоих детей в рамках всероссийской акции «Елка желаний» и встретился с ними в Доме правительства в Москве. Тогда он подарил девочке гитару и вместе с ней спел новогоднюю песню о елочке.

27 декабря президент России Владимир Путин пообщался по телефону с 11-летним Никитой Мирошниченко, шар с мечтой которого глава государства снял в рамках акции «Елка желаний». Мальчик всегда мечтал посетить Эрмитаж и благодаря президенту смог это сделать вместе с родителями и старшей сестрой. Семья побывала в музейном комплексе, а также увидела главные достопримечательности Санкт-Петербурга. Звонок главы государства застал Никиту как раз в одном из помещений Эрмитажа. Президент также оказал содействие мальчику с необходимым для его здоровья лекарством.

Благотворительная акция «Елка желаний» — это проект российского «Движения первых» при поддержке Росмолодежи, который проходит с 2018 года и длится с середины ноября по конец февраля. Благодаря акции дети 3–17 лет, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получают возможность осуществить заветное желание или получить подарок к Новому году. В 2023 году «Елка желаний» стартовала 15 ноября и продлится до 28 февраля 2024 года.