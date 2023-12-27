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Путин исполнил мечту 11-летнего Никиты в рамках акции «Елка желаний»

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Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров
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Президент России Владимир Путин 27 декабря пообщался по телефону с 11-летним Никитой Мирошниченко, шар с мечтой которого глава государства снял в рамках акции «Елка желаний».

Никита всегда мечтал посетить Эрмитаж и благодаря президенту смог это сделать вместе с родителями и старшей сестрой. Семья побывала в музейном комплексе, а также увидела главные достопримечательности Санкт-Петербурга. Звонок главы государства застал Никиту как раз в одном из помещений Эрмитажа.

«Ты уже по Эрмитажу-то побродил? И что тебе больше всего понравилось? Где ты был?» — уточнил Путин.

«Мне больше всего понравились часы «Павлин». Еще я ходил по Тронному залу, Малахитовой гостиной», — поделился мальчик.

Президент отметил, что часы действительно красивые, а также уточнил, не устал ли ребенок и находятся ли рядом его родные. Он пожелал Никите дальнейших успехов продолжении экскурсии, отметив, что одного дня для посещения такого большого музея будет недостаточно и при желании он сможет приехать в Санкт-Петербург еще раз, например летом.

После этого он попросил передать трубку кому-нибудь из взрослых, Никита отдал ее маме. Та в разговоре с главой государства отметила, что мероприятие было организовано на высшем уровне, и попросила помощи для Никиты с лекарством Elevidy.

«В связи с диагнозом появилось лекарство, сейчас рассматривается на предмет расширения возрастных рамок для лечения мышечной дистрофии. Просим вас, чтобы вы помогли, чтобы «Круг добра» взял на рассмотрение этот препарат, если это возможно, то одобрил его», — сообщила она.

Президент пообещал оказать содействие в данном вопросе.

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До этого, 21 декабря, Путин прервал заседание Совета по нацпроектам, чтобы также пообщаться с девочкой, чье желание он исполнил в рамках акции «Елка желаний». Ксения Мазнева из Петербурга мечтала попробовать себя в роли ведущей новостей. Путин уточнил, как проходит практика Ксении по журналистике и почему она решила выбрать для себя именно эту профессию

4 декабря российский лидер во время визита на выставку-форум «Россия» на ВДНХ снял три шара с елки желаний с пожеланиями детей, которые он сам исполнит. Повезло двум девочкам, в том числе Ксении, и мальчику Никите Мирошниченко. Дети живут в Санкт-Петербурге и Костромской области. Вторая девочка мечтает побывать на озере Байкал.

Благотворительная акция «Елка желаний» — это проект российского «Движения первых» при поддержке Росмолодежи, который проходит с 2018 года и длится с середины ноября по конец февраля. Благодаря акции дети 3–17 лет, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получают возможность осуществить заветное желание или получить подарок к Новому году. В 2023 году «Елка желаний» стартовала 15 ноября и продлится до 28 февраля 2024 года.

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